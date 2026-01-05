Rai bufera sul vicedirettore di Raisport Riccardo Pescante dopo il post sull' anniversario del Msi
Il recente post di Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, in occasione dell’anniversario del Movimento Sociale Italiano, ha suscitato reazioni e polemiche. L’episodio mette in evidenza come l’uso dei social media da parte di figure del settore radiotelevisivo possa influenzare l’immagine e suscitare discussioni pubbliche. La vicenda evidenzia l’importanza di una gestione attenta dei contenuti online per professionisti e istituzioni.
L’uso dei social da parte di un giornalista Rai torna a scatenare polemiche. Questa volta nel mirino dell’opposizione è finito il vicedirettore di Rai Sport, Riccardo Pescante, per aver pubblicato un post a sostegno del Movimento Sociale nel giorno dell’ottantesimo anniversario della sua nascita, avvenuta il 26 dicembre 1946. Nel testo, a corredo di una immagine con la fiamma, simbolo del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
