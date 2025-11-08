La mossa dei costruttori di Scalo House | Più soldi al Comune e piano attuativo per ottenere il dissequestro dell’area

Milano –  La strada prospettata dallo sviluppatore dello Scalo House per sbloccare il cantiere posto sotto sequestro un anno fa ha tempi incerti, e dovrà passare attraverso la decisione dell’autorità giudiziaria una volta concluso l’iter per “sanare“ quei presunti abusi edilizi contestati dalla Procura su una delle nuove costruzioni fatte passare, secondo le accuse, per ristrutturazioni. La società Green Stone presenterà infatti al Comune una istanza di piano attuativo, con l’obiettivo di ottenere dagli uffici di Palazzo Marino un titolo edilizio “corretto“ che tenga in considerazione anche organizzazione, infrastrutture e servizi dell’area al centro della nuova urbanizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

