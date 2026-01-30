Telimar riparte il campionato | a Terrasini il Vis Nova per la prima del girone di ritorno

Dopo la lunga pausa invernale e il cambio in panchina, il Telimar torna in acqua a Terrasini per affrontare il Vis Nova nella prima partita del girone di ritorno di A1 maschile. Gli atleti sono pronti a riprendere il campionato, con la speranza di iniziare al meglio questa seconda parte di stagione.

Dopo la lunga pausa invernale e il cambio alla guida tecnica, il Telimar torna in vasca per la prima giornata del girone di ritorno di A1 maschile. Domani, sabato 31 gennaio, alla piscina comunale Pietro Giliberti di Terrasini, il club dell’Addaura ospiterà la Roma Vis Nova, con il primo sprint fissato per le 15,30. La direzione arbitrale sarà affidata a Massimo Calabrò e Stefano Pinato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto. Nella gara inaugurale del campionato, lo scorso 4 ottobre, il Telimar si impose a Monterotondo per 12-14, trascinato da una grande prova corale e dalle parate decisive di Massaro, che aveva tra l’altro neutralizzato due rigori.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il girone d'andata del campionato di A1 maschile di pallanuoto si conclude con un importante derby di salvezza: Telimar contro Ortigia.

