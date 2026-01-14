Trump | Azioni forti se il governo impicca i manifestanti I media | Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore

Nelle ultime ore, si sono intensificate le tensioni in Iran, con manifestazioni in diverse città. Donald Trump ha dichiarato che sarebbero adottate azioni forti se il governo iraniano affronterà i manifestanti con la forza. I media statunitensi suggeriscono la possibilità di un intervento militare negli prossimi giorni. La situazione rimane in evoluzione, mentre si monitorano attentamente gli sviluppi tra Teheran e la comunità internazionale.

Le notizie sulle manifestazioni in Iran di mercoledì 14 gennaio, in diretta Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere, mi piace vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». I media: «Probabile attacco Usa in Iran nelle prossime 24 ore» Leggi anche: Trump all’Iran: «Azioni molto forti se il governo impicca i manifestanti» Leggi anche: Iran: Trump, 'azioni molto forti se governo impicca i manifestanti' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; L’attacco al Venezuela e il “pacifista” Trump che ordina attacchi al mondo intero; Venezuela, il Senato americano approva la risoluzione per limitare Trump; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25. Trump all’Iran: «Azioni molto forti se il governo impicca i manifestanti» - Tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca per vedere quali azioni Donald Trump potrebbe decidere di intraprendere contro l'Iran. msn.com

Iran, Trump: “Azioni forti se governo impicca manifestanti”. Teheran: “Cercano pretesti per attaccarci” - "Un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. msn.com

Iran: Trump, 'azioni molto forti se governo impicca i manifestanti' - "Un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. iltempo.it

Iran, Trump: “Azioni forti se governo impicca manifestanti”. Teheran: “Cercano pretesti per attaccarci”. facebook

Tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca per vedere quali azioni Donald Trump potrebbe decidere di intraprendere contro l’Iran. Il regime sta iniziando a decidere le prime condanne a morte per sedare le proteste x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.