Iran media | Trump e Netanyahu hanno intesa per colpire il Paese degli ayatollah

Secondo alcune fonti iraniane, si ipotizza un’intesa tra Stati Uniti e Israele per intervenire sull’Iran. Mentre il paese affronta proteste e questioni nucleari, le dinamiche geopolitiche si approfondiscono, con Khamenei che valuta possibili alternative come una fuga a Mosca. Questa situazione riflette le tensioni e le complessità della regione, evidenziando un quadro internazionale in evoluzione.

Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medio Oriente e Gaza, media: c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran. tg24.sky.it

Israele teme nuovi attacchi dell’Iran: Netanyahu avvisa Trump - Massima attenzione in Medio Oriente dove Israele è preoccupato dalla possibilità di nuovi attacchi dell'Iran. newsmondo.it

Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in #Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si so x.com

Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si son - facebook.com facebook

