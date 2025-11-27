Confcommercio Cattolica | Illuminazione e sosta delle auto ci sono criticità urgenti da risolvere

Riminitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delegazione Confcommercio di Cattolica torna a segnalare all’amministrazione comunale alcune criticità più volte evidenziate e che oggi “richiedono interventi non più rinviabili, necessari a garantire sicurezza, decoro e funzionalità nelle principali vie della città, soprattutto in vista della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

confcommercio cattolica illuminazione e sosta delle auto ci sono criticit224 urgenti da risolvere

© Riminitoday.it - Confcommercio Cattolica: "Illuminazione e sosta delle auto, ci sono criticità urgenti da risolvere"

Leggi anche questi approfondimenti

confcommercio cattolica illuminazione sostaCattolica, ciclabile chiusa per far sostare le auto per lo shopping natalizio: la richiesta dei commercianti - La delegazione Confcommercio di Cattolica torna a segnalare all’Amministrazione comunale alcune criticità più volte evidenziate e che oggi richiedono interventi non più rinviabili, necessari a ... Secondo altarimini.it

confcommercio cattolica illuminazione sostaCattolica, Confcommercio al Comune: “Illuminare via Dante e parcheggio al posto della ciclabile di via Fiume” - La delegazione Confcommercio di Cattolica torna a segnalare all’Amministrazione comunale alcune criticità più volte evidenziate e che oggi richiedono ... Lo riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Cattolica Illuminazione Sosta