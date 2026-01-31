Akinola Davies Jr. porta sul grande schermo una Nigeria che pochi conoscono. Il regista britannico-nigeriano di origini londinesi ha deciso di mostrare un lato della sua terra che di solito non si vede sui giornali. Con il suo film, cerca di far conoscere le storie e le realtà di un paese spesso rappresentato solo in modo stereotipato. La sua narrazione rivela un’Africa viva e complessa, lontana dai cliché.

Akinola Davies Jr., regista britannico-nigeriano di origini londinesi, porta sul grande schermo una Nigeria che pochi conoscono. Il suo primo lungometraggio, *My Father’s Shadow*, presentato in anteprima a Milano alla Fondazione Prada, racconta con intensità emotiva e precisione visiva un periodo cruciale della storia del Paese: la crisi elettorale del 1993, quando le elezioni furono annullate dal regime militare e il paese scivolò in un’atmosfera di paura e incertezza. Il film, co-sceneggiato con il fratello maggiore Wale, è un’opera semi-autobiografica che ripercorre i giorni in cui il giovane Akinola, all’epoca bambino, accompagnò il padre e il fratello in un viaggio a Lagos, attraverso una città scossa da tensioni politiche, violenze e silenzi imposi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il racconto intimo di Akinola Davies Jr. sulla Nigeria che non si vede sui giornali

"My Father's Shadow" in anteprima a Milano alla Fondazione Prada. Il regista, vincitore a Cannes della Caméra d'Or: «Il cinema è il ponte per capire chi siamo». Il film nelle sale dal 6 febbraio con Mubi