Nel racconto dei femminicidi, i giornali spesso ripropongono stereotipi che colpevolizzano le vittime, evidenziando caratteristiche come lo sguardo luminoso e il sorriso aperto. Questa narrazione rischia di semplificare e distorcere la complessità dei fatti, impedendo una comprensione più autentica e rispettosa delle dinamiche di violenza di genere. È importante affrontare questi temi con attenzione, evitando rappresentazioni che alimentano pregiudizi e colpevolizzazioni.

Hanno quasi tutte lo sguardo luminoso e il sorriso aperto sul mondo, le donne che vengono assassinate da mariti, compagni, amanti. Così ci appaiono, nelle foto dove sorridono lasciandoci immaginare con amarezza quante aspettative avevano sulla propria vita. Volti nei quali leggiamo indizi di una ricerca di felicità, cancellata dalle azioni brutali e violente di uomini troppo occupati a lustrare il proprio ego per fare esperienza dell’amore. Le vite delle donne sono ostaggio di un mondo che fatica a cambiare e che continua a pretendere da loro una libertà vigilata, un’autodeterminazione formale ma che nella sostanza sia aderente alle aspettative altrui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche nel racconto dei femminicidi sui giornali resistono stereotipi granitici: così si colpevolizzano le vittime

