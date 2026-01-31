Il questore Della Cioppa lascia Isernia ‘comunità attenta e partecipe’

Il questore Giuseppe Della Cioppa ha lasciato Isernia dopo aver trascorso diversi mesi in città. Durante il suo mandato, ha mantenuto un contatto diretto con la comunità, partecipando a iniziative e incontri con cittadini e forze dell’ordine. La sua presenza si è fatta sentire, e ora la città si prepara ad accogliere il suo successore.

Il questore Giuseppe Della Cioppa ha concluso il suo mandato a Isernia, lasciando il comando della questura dopo un periodo di intensa presenza sul territorio. Il passaggio di consegne si è svolto in un clima di riconoscimento da parte delle autorità locali e della comunità, che ha apprezzato il suo impegno nel rafforzare i rapporti tra forze dell’ordine e cittadini. Della Cioppa, che ha guidato gli apparati di sicurezza nella provincia di Campobasso per circa due anni, ha segnato il suo periodo di comando con una serie di iniziative volte a promuovere la sicurezza preventiva e il dialogo con le associazioni, le scuole e i gruppi di volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

