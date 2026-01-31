Il questore Della Cioppa lascia Isernia ‘comunità attenta e partecipe’

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore Giuseppe Della Cioppa ha lasciato Isernia dopo aver trascorso diversi mesi in città. Durante il suo mandato, ha mantenuto un contatto diretto con la comunità, partecipando a iniziative e incontri con cittadini e forze dell’ordine. La sua presenza si è fatta sentire, e ora la città si prepara ad accogliere il suo successore.

Il questore Giuseppe Della Cioppa ha concluso il suo mandato a Isernia, lasciando il comando della questura dopo un periodo di intensa presenza sul territorio. Il passaggio di consegne si è svolto in un clima di riconoscimento da parte delle autorità locali e della comunità, che ha apprezzato il suo impegno nel rafforzare i rapporti tra forze dell’ordine e cittadini. Della Cioppa, che ha guidato gli apparati di sicurezza nella provincia di Campobasso per circa due anni, ha segnato il suo periodo di comando con una serie di iniziative volte a promuovere la sicurezza preventiva e il dialogo con le associazioni, le scuole e i gruppi di volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

il questore della cioppa lascia isernia 8216comunit224 attenta e partecipe8217

© Ameve.eu - Il questore Della Cioppa lascia Isernia, ‘comunità attenta e partecipe’

Approfondimenti su Della Cioppa Questore

Carla Canaia lascia Napoli, nominata procuratore a Isernia

Carla Canaia, attualmente sostituto procuratore generale a Napoli, è stata nominata procuratore di Isernia.

Il questore Bonaccorso lascia Venezia

Il questore Gaetano Bonaccorso lascia Venezia, sostituito da Antonio Sbordone proveniente da Bologna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Della Cioppa Questore

Argomenti discussi: Il questore Della Cioppa lascia Isernia, 'comunità attenta e partecipe'; Il Questore Della Cioppa saluta Isernia: Grazie per questi due anni di autentica umanità; Il questore Davide Della Cioppa lascia Isernia per Matera; Matera, Davide Della Cioppa nuovo questore: conferenza stampa il 2 febbraio per l’insediamento.

Polizia: il saluto del Questore Della Cioppa che lascia Isernia per assumere altro incarico a MateraPubblichiamo, di seguito, la nota di salute del Questore di Isernia, Davide Della Cioppa, che lascia la direzione della Polizia […] ... ecoaltomolise.net

Matera, Davide Della Cioppa nuovo questore: conferenza stampa il 2 febbraio per l’insediamentoDavide Della Cioppa sarà il nuovo questore di Matera e terrà il suo primo incontro con la stampa il 2 febbraio. trmtv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.