il questore bonaccorso lascia venezia

Il questore Gaetano Bonaccorso lascia Venezia, sostituito da Antonio Sbordone proveniente da Bologna. Un cambiamento improvviso e inatteso che segna una nuova fase per la questura della città lagunare.

Il questore Gaetano Bonaccorso se ne va da Venezia. La notizia dell'avvicendamento con il suo collega di pari grado Antonio Sbordone, che da Bologna si trasferisce nella città lagunare, è improvvisa e inaspettata. Anche se, come dice lo stesso Bonaccorso, in fondo Bologna è stata la mia città di. Veneziatoday.it

