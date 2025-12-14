Il questore Bonaccorso lascia Venezia
Il questore Gaetano Bonaccorso lascia Venezia, sostituito da Antonio Sbordone proveniente da Bologna. Un cambiamento improvviso e inatteso che segna una nuova fase per la questura della città lagunare.
Il questore Gaetano Bonaccorso se ne va da Venezia. La notizia dell'avvicendamento con il suo collega di pari grado Antonio Sbordone, che da Bologna si trasferisce nella città lagunare, è improvvisa e inaspettata. Anche se, come dice lo stesso Bonaccorso, in fondo Bologna è stata la mia città di. Veneziatoday.it
Questura, cambio ai vertici: Sbordone va a Venezia, Bonaccorso in arrivo a Bologna - Il nuovo ‘inquilino’ di piazza Galilei aveva già diretto il Settimo Reparto mobile ... msn.com
Bologna, il questore Sbordone trasferito a Venezia. La gestione delle piazze e le critiche dal centrodestra. Al suo posto arriva Bonaccorso - Antonio Sbordone andrà alla questura di Venezia e in piazza Galilei arriverà Gaetano Bonaccorso, attuale questore della città veneta. corrieredibologna.corriere.it
Le nomine decise dal Viminale. Antonio Sbordone andrà alla questura di Venezia e in piazza Galilei arriverà Gaetano Bonaccorso, attuale questore della città veneta. I rumors sul ruolo della maggioranza di centrodestra - facebook.com facebook
Bologna, il questore Sbordone trasferito a Venezia. La gestione delle piazze e le critiche dal centrodestra. Al suo posto arriva Bonaccorso x.com