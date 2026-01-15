Carla Canaia lascia Napoli nominata procuratore a Isernia

Carla Canaia, attualmente sostituto procuratore generale a Napoli, è stata nominata procuratore di Isernia. Questa scelta segna un nuovo passo nel suo percorso professionale, portandola a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità in una realtà giudiziaria diversa. La nomina riflette la fiducia nelle sue capacità e competenze, contribuendo alla continuità e alla valorizzazione dell’attività giudiziaria nella provincia di Isernia.

Carla Canaia, attualmente sostituto procuratore generale a Napoli, è il nuovo procuratore di Isernia. Lo ha deciso il Csm. Canaia prende il posto di Carlo Fucci che lo scorso aprile aveva lasciato il Molise per andare a guidare la procura di Cassino. In questi mesi la procura di Isernia è stata guidata dal facente funzioni Marco Gaeta. Nominato dal CSM il nuovo vertice della procura di Isernia, è Carla Canaia. Procure: Carla Canaia a Isernia Nicola D'Angelo a Benevento Nicola D'Angelo nuovo procuratore di Benevento. La sua nomina è stata votata questa mattina dal plenum del Csm. Le proposte in favore dei candidati, Nicola D'Angelo e Raffaello Falcone, hann

