Ospedale degli animali Dai lupi ai rettili Ogni anno visitiamo 5-6mila pazienti

L’Ospedale degli Animali di Pisa offre un servizio veterinario continuo, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Ogni anno si prendono in cura tra 5.000 e 6.000 pazienti, dai lupi ai rettili, garantendo assistenza sia per emergenze che per visite di controllo programmate. Un presidio dedicato alla salute e al benessere di ogni animale, con attenzione e professionalità.

Pisa, 16 gennaio 2026 – Un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno che garantisce l' assistenza a tutti, dai codici rossi, pazienti critici, a quelli blu, non urgenti (su appuntamento). L' Ospedale Didattico Veterinario (ODV) "M. Modenato" dell' Università di Pisa, che si trova a San Piero a Grado, nasce nel 2010 per poi essere formalizzato come Centro dipartimentale del dipartimento di Scienze Veterinarie nel 2016 per riunire in un'unica realtà tre importanti missioni: l'attività didattica formativa per gli studenti di Medicina Veterinaria, l'attività clinica veterinaria per il territorio e l'attività di ricerca.

