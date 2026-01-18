Dal 1995, lavoriamo per offrire supporto a oltre 5.000 pazienti oncologici. Troppi malati affrontano la malattia senza adeguato aiuto e compagnia. Il nostro impegno è volto a garantire assistenza e conforto a chi sta attraversando questa difficile prova, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo nel combattimento contro il cancro.

"Facciamo il possibile e l’impossibile dal 1995. Ogni sforzo è teso a offrire assistenza e aiuto a chi sta lottando". Sono le parole di Fiorenza Paffetti Perugini, delegata dell’associazione Ant, un punto di riferimento per i malati oncologici del Maceratese e del Fermano. Parola chiave è l’ eubiosia: garantire una vita dignitosa alla persona in ogni fase della malattia. Un modello di cura che sceglie la casa come luogo privilegiato dell’assistenza, perché più umano e rassicurante. L’assistenza offerta da Fondazione Ant è globale: cure mediche e infermieristiche, terapia del dolore, cure palliative, sostegno psicologico, formazione per i caregiver e servizi alla persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sostegno a oltre 5mila pazienti oncologici. Troppi malati sono soli"

