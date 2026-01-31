Inaugurazione dell’anno giudiziario la diretta video da Milano col ministro Nordio

Questa mattina a Milano si tiene l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Alle 10, nella sala della Corte d’Appello, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, apre i lavori. La cerimonia si svolge in diretta video, con la presenza di giudici e autorità. La città si prepara a un momento importante per il sistema giudiziario italiano.

A partire dalle ore 10 è prevista l'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sala della Corte d'Appello di Milano con, tra gli altri, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ieri il Guardasigilli, per la stessa occasione ma nella sede della Cassazione, ha criticato i sostenitori del no al referendum sulla giustizia. Con la separazione delle carriere il pm andrà incontro a un conflitto di interessi: a rimetterci, la ricerca della verità Referendum, il primo presidente della Cassazione: "L'autonomia della magistratura resti effettiva". Nordio: "Blasfemo dire che vogliamo limitarla"

Oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano.

A due mesi dal voto consultivo, l’anno giudiziario si apre con l’inaugurazione in diverse città italiane.

Anno giudiziario, l’inaugurazione in tutta Italia a due mesi dal referendum. Nordio e il leader Anm saranno a MilanoCerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario in tutta Italia con il ministro Nordio e il presidente dell'Anm che si incontreranno a Milano ... ilfattoquotidiano.it

Inaugurazione dell’anno giudiziario nelle Corti d’appello, attese proteste contro la riforma NordioA Milano sarà presente il ministro della Giustizia, a Napoli il sottosegretario Mantovano. Flash mob per il No al referendum annunciato davanti al tribunale ... repubblica.it

