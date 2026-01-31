Domenica alle 6 del pomeriggio, al Teatro San Girolamo, si terrà una conferenza dedicata alle ultime tre Sinfonie di Mozart. Francesco Ermini Polacci, già noto per aver organizzato incontri sul mondo dell’opera, guiderà il pubblico in un viaggio tra le note del compositore austriaco. L’appuntamento, con ingresso libero, è il preludio al concerto “Tutto Mozart”.

Francesco Ermini Polacci – già ideatore per il Teatro del Giglio Giacomo Puccini della rassegna di incontri con il pubblico “Raccontare l’Opera” – sarà protagonista domenica 8 febbraio alle ore 18 (ingresso libero), al Teatro San Girolamo, di una conferenza dedicata alle ultime tre Sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire uno dei vertici assoluti della produzione sinfonica mozartiana, offrendo al pubblico chiavi di ascolto e di comprensione del programma del concerto “Tutto Mozart”, che il Maestro Zubin Mehta dirigerà il 10 febbraio al Teatro del Giglio Giacomo Puccini sul podio dell’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il preludio di Tutto Mozart. Conferenza pre-concerto

Approfondimenti su Mozart Sinfonie

Il concerto di Capodanno a Empoli torna anche quest’anno, offrendo un momento musicale dedicato ai grandi compositori come Mozart, Verdi e Puccini.

Ultime notizie su Mozart Sinfonie

Mozart scriveva in una lettera al padre: «Tutto è già stato composto, ma non ancora trascritto»; il che significa che quando componeva intuiva che non stava inventando nulla ma piuttosto sentendo, e quindi trascrivendo, alimentato da una sorgente più grande - facebook.com facebook