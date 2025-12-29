Empoli torna il concerto di Capodanno tra Mozart Verdi e Puccini

Il concerto di Capodanno a Empoli torna anche quest’anno, offrendo un momento musicale dedicato ai grandi compositori come Mozart, Verdi e Puccini. L’evento, alla sua quarta edizione, si svolgerà il 29 dicembre 2025, offrendo alla comunità un’occasione di ascolto e aggregazione in un contesto sobrio e raffinato. Un appuntamento che conferma l’impegno della città nel promuovere la cultura musicale.

Empoli, 29 dicembre 2025 - Torna il concerto di Capodanno a Empoli, appuntamento giunto alla sua quarta edizione. L'associazione Il Contrappunto di Empoli in collaborazione con l'Associazione Culturale Mosaico inaugura il nuovo anno con questo evento musicale tra i più attesi e amati dal pubblico empolese. Appuntamento il 1 gennaio alle ore 17 al Palazzo delle Esposizioni, che per l'occasione si vestirà a festa trasformandosi in un elegante salotto musicale per accogliere l'orchestra Il Contrappunto insieme alle voci del soprano Anastassiya Kozukharova, del tenore Matteo Tavini e del baritono Romano Martinuzzi, affiancati dalla Corale Santa Cecilia preparata dal maestro Simone Faraoni.

