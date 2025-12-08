Conferenza stampa Chivu pre Inter Liverpool | A parole tutto è facile domani si vedrà Su Akanji vi dico che…

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu pre Inter Liverpool: le parole del mister nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League. A poco più di un giorno da Inter-Liverpool, l’allenatore di casa Cristian Chivu ha risposto alle curiosità dei giornalisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni: LIVERPOOL – “Il Liverpool fa dell’intensità il suo motto. Slot sta cercando di mantenere questo aspetto, hanno iniziato la stagione bene, poi hanno avuto momenti di difficoltà ma sono costruiti per questo tipo di partite. Sappiamo cosa portano in campo, il loro valore individuale e collettivo. Vogliamo dare intensità, ma loro hanno una cultura e nascono così. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre inter liverpool a parole tutto 232 facile domani si vedr224 su akanji vi dico che8230

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Liverpool: «A parole tutto è facile, domani si vedrà. Su Akanji vi dico che…»

Approfondisci con queste news

conferenza stampa chivu preChivu in conferenza: "Akankji oggi non stava bene, domani vedremo. Assenza di Salah? Ci chi lo sostituisce" - Sesta giornata di Champions League per l'Inter, che domani affronterà il Liverpool di Slot. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Pre