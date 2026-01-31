Il potere senza limiti | come il modello autoritario si impone oltre ogni norma stabilita

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione, questa volta non per le sue foto, ma come simbolo di un potere che sfida le norme. L’ex paparazzo si mostra come un esempio di come l’autoritarismo si sta imponendo nel modo più diretto, senza bisogno di legittimità. La sua figura rappresenta un modello di forza che si muove oltre i limiti stabiliti dalla legge, alimentando un dibattito acceso sulla crescita di questo tipo di potere in Italia.

Fabrizio Corona, ex paparazzo e figura centrale del dibattito pubblico italiano negli ultimi anni, è tornato al centro dell’attenzione non per le sue immagini o i suoi scatti, ma per il ruolo che ha assunto come simbolo di un nuovo tipo di potere: quello che si impone senza bisogno di legittimazione, che ignora le regole e si nutre della forza bruta. Il fenomeno non è circoscritto all’Italia, né alla politica, ma si diffonde in maniera trasversale, da Minneapolis a Roma, da TikTok a YouTube, da manifestazioni di strada a reti sociali. L’evento che ha catalizzato l’attenzione è un’azione di protesta avvenuta a Minneapolis, dove un gruppo di manifestanti ha bloccato un’auto della polizia, sventolando bandiere con scritte che ricordano quelle usate in contesti simili in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte di Cassazione ha stabilito che il Garante della Privacy non può esercitare il suo potere senza limiti di tempo, riconoscendo così le ragioni di Report.

