Potenza senza limiti È sempre Monster Ecco il modello 2026
Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione del nuovo Monster, la quinta generazione di una vera e propria icona del motociclismo. Una moto nata nel 1992 da una formula geniale nella sua semplicità: "Tutto ciò che serve, niente di più". Un concetto capace di riunire motociclisti di tutto il mondo in una nuova famiglia, i Monsteristi, che nel corso di oltre trent’anni di storia hanno continuato a celebrare lo spirito e l’identità del Monster. Il nuovo Monster, completamente riprogettato, unisce leggerezza e tecnologia a un’estetica inconfondibile. La sua linea reinterpreta in chiave moderna lo stile del primo Monster, recuperando gli stilemi che da sempre la contraddistinguono: il faro incorniciato dalle ’spalle’ del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica e il codino corto e leggero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Bearman senza limiti: "Ferrari sono pronto. Un grande 2026 e poi..."
Leggi anche: Regali di Natale per bambini, Stefano Rossi: «Un essere umano senza limiti diventa apatico. No ai genitori Babbo Natale. Ecco qual è il dono più importante»
Auto da rally Gruppo B: tutti i dettagli regolamentari.
Potenza senza limiti. È sempre Monster. Ecco il modello 2026 - Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione del nuovo Monster, la quinta generazione di una vera e ... quotidiano.net
Neopatentati, Codice della strada: limiti e potenza, cosa cambia - La durata delle restrizioni viene estesa a tre anni, andando così a coincidere con quella degli altri "paletti" ... gazzetta.it
Ecco il Mack 6/6 del 2026: il camper più potente mai costruito
ACQUEDOTTO LUCANO SUPERA I LIMITI BUROCRATICI E METTE IN SICUREZZA VIA ARMELLINI A POTENZA: REALIZZATO COLLEGAMENTO CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE PER EVITARE DISPERSIONI E TUTELARE SICUREZZA CITTADINI - facebook.com facebook
CAMPIONI OLTRE I LIMITI, CERIMONIA “ONORIFICENZE SPORTIVE PARALIMPICHE 2025 A POTENZA: REPORT, INTERVENTI BARDI, PITTELLA, PADULA, ZANDOLINO, AMBROSIO E ZAPPILE, FOTO x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.