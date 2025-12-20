Potenza senza limiti È sempre Monster Ecco il modello 2026

Nello stabilimento di Borgo Panigale è cominciata la produzione del nuovo Monster, la quinta generazione di una vera e propria icona del motociclismo. Una moto nata nel 1992 da una formula geniale nella sua semplicità: "Tutto ciò che serve, niente di più". Un concetto capace di riunire motociclisti di tutto il mondo in una nuova famiglia, i Monsteristi, che nel corso di oltre trent’anni di storia hanno continuato a celebrare lo spirito e l’identità del Monster. Il nuovo Monster, completamente riprogettato, unisce leggerezza e tecnologia a un’estetica inconfondibile. La sua linea reinterpreta in chiave moderna lo stile del primo Monster, recuperando gli stilemi che da sempre la contraddistinguono: il faro incorniciato dalle ’spalle’ del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica e il codino corto e leggero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

