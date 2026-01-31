Il pontefice invita i media a resistere alla frattura culturale e a promuovere il dialogo pacifico

Il Papa Leone XIV ha inviato una lettera al direttore del quotidiano *Il Foglio*, Claudio Cerasa, in occasione del trentesimo anniversario del giornale fondato nel 1996 da Giuliano Ferrara. L'intervento, reso noto in anteprima, è un appello diretto ai media italiani e internazionali a non arrendersi alla crescente polarizzazione culturale e politica che minaccia la qualità del dibattito pubblico. Il Pontefice sottolinea come la comunicazione moderna, spesso guidata da logiche di click e di identità semplificate, rischi di ridurre la complessità della realtà a schemi binari, inutili e spesso ingannevoli.

