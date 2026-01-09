Imprenditori impegnati per promuovere il progetto culturale

Imprenditori impegnati nel promuovere il progetto culturale contribuiscono a rafforzare il legame tra impresa e comunità. La loro partecipazione testimonia come la responsabilità sociale e la volontà di valorizzare il territorio possano integrare obiettivi economici e culturali. Un impegno che favorisce lo sviluppo sostenibile e la crescita condivisa, creando un ponte tra il mondo imprenditoriale e le iniziative culturali, per un futuro più consapevole e coeso.

C'è un filo tenace che lega impresa e cultura, ed è fatto di visione, responsabilità e amore per il territorio. A Colle questo filo prende forma grazie a un gruppo di imprenditori che ha scelto di investire non solo nel proprio lavoro, ma anche nelle idee, nel confronto e nella crescita culturale della comunità. È da questa scelta condivisa che nasce e si rafforza il progetto "A tavola con.", ideato dal Gruppo Élite, oggi divenuto un appuntamento riconosciuto e atteso. Il sostegno di sponsor come Il Drago e la Fornace, Follie d'Arnolfo, Palazzo Renieri Hotel e Garden Malquori non è mai stato una semplice presenza formale.

