A Roma, un incidente sulla linea 30 ha acceso nuovamente le polemiche sulla gestione del trasporto pubblico. Un passeggero è rimasto coinvolto in un imprevisto, ma invece di trovare risposte, molti si sono trovati a chiedersi chi sarà il prossimo a finire nel mirino. La città si interroga su come migliorare i servizi senza puntare il dito su un singolo capro espiatorio.

Squadre, squadracce, atleti, sex symbol, presidenti e molte deviazioni. Arriva la pazza Milano-Cortina L’Italia ha scoperto da secoli il segreto della giustizia perfetta: quando qualcosa va storto, si prende l’ultimo della fila e si chiude il caso. Martedì 27 gennaio, ore 18, linea 30 Calalzo-Cortina. Un bambino di undici anni sale sul bus a San Vito di Cadore con il suo carnet da 2,50 euro. Quello che da settembre a volte usa per tornare da scuola. L’autista lo guarda con l’aria di chi ha scoperto un’irregolarità fiscale. Durante le Olimpiadi serve il biglietto speciale da 10 euro. Il bambino non ce li ha. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il piccolo capro espiatorio della linea 30

