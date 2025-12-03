Come abbassare il cortisolo | capro espiatorio di ogni nostro disagio
Capro espratorio di molti disagi e malanni di salute ma anche di gonfiori e aumento di peso, il cortisolo è l’ormone da conoscere ora. Perché sotto la lente di ingrandimento per tutto quello che può causare quando supera i livelli. Se la serotonina è l’ormone della felicità, il primo sopracitato è noto a tutti come l’ ormone dello stress. Un ormone fondamentale nella nostra vita (e anche molto benefico) perché arriva in risposta a condizioni di stress e ansia, come una risposta (sana) del nostro organismo. Ma quando le sue concentrazioni sono troppo elevate nel corpo, possono causare disagi più che soluzioni. 🔗 Leggi su Amica.it
