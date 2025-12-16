Il Papa sfida la sinistra | appello alla vita e nel presepe una Madonna incinta contro l’aborto selvaggio
Il Papa lancia un messaggio forte e simbolico contro l’aborto, scegliendo di esporre un presepe inedito nella Sala Paolo VI in Vaticano. Al centro della scena, una Madonna incinta rappresenta la vita e la maternità, sfidando le posizioni della sinistra e sottolineando l’importanza della difesa della vita fin dal suo concepimento.
Per la vita, contro l’aborto. Una Madonna in stato di gravidanza accoglie gli ospiti della sala Paolo VI in Vaticano, dove quest’anno – come informa l’Avvenire e Vatican News – si è deciso di esporre un presepe dall’alto valore simbolico: nella scena della Natività c’è la Vergine Maria incinta e resterà così per tutti i giorni d’Avvento. Papa Leone XIV, c he ieri ha pregato davanti alla sacra scena, non ha nascosto l’obiettivo di quella rappresentazione, c he arriva dal Costa Rica. L’obiettivo è di lanciare un appello affinché venga protetta la vita fin dal concepimento. Uno schiaffo alle derive abortiste della sinistra che in Italia non consente neanche un dibattito natalizio sul valore della vita e della maternità. Secoloditalia.it
