Il nuovo acquisto del Napoli ha detto di no a due squadre spagnole

Il Napoli si avvicina a un nuovo acquisto importante. Il club azzurro sta trattando con un giocatore che ha già deciso di rifiutare due offerte dalla Spagna. La conferma arriva da Nicolò Schira, che rivela come l’affare sia ormai a un passo dalla conclusione. È un segnale chiaro che il Napoli sta puntando forte sul mercato estivo.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli è ormai a un passo dal chiudere un’operazione importante in vista della prossima stagione. Il club azzurro è infatti alle fasi finali della trattativa per Alisson Santos, esterno offensivo di proprietà dello Sporting Lisbona, considerato uno dei profili più interessanti nel suo ruolo. L’accordo tra le parti sarebbe impostato sulla formula del prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo da 18 milioni di euro. Una cifra significativa che conferma la volontà del Napoli di investire su un talento giovane ma già pronto per il grande salto, inserendolo gradualmente nel progetto tecnico del club.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli mercato

Un giovane calciatore brasiliano appena arrivato al Napoli ha vissuto una brutta esperienza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Napoli mercato

Argomenti discussi: Adrian Przyborek alla Lazio: chi è il nuovo acquisto di Lotito; I nuovi acquisti del Parma: l'arrivo di Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia - Video; Il nuovo acquisto Gandelman si presenta: Lecce, insieme per la salvezza; Giovane al Napoli, Conte lo vuole già per la Juve. Lang e Lucca out: il nuovo obiettivo è un ex Serie A.

Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo centrocampista neroverdeChi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo centrocampista neroverde Con il gong finale della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, il Sa ... calcionews24.com

Sportitalia | Lazio, è fatta per Przyborek: chi è il nuovo colpo per SarriPrzyborek alla Lazio - Nuovo acquisto per la Lazio, che ingaggia il giovane Przyborek: chi è e come può essere gestito da Sarri e al fantacalcio ... fantamaster.it

È un nuovo calciatore della SSC Napoli De Laurentiis scatenato, chiuso un altro colpo. "Ho speso una fortuna per prenderlo" Ad quasi un giorno dalla chiusura, ADL l'ha davvero preso https://bit.ly/4a4edF3 - facebook.com facebook

Nuovo #Schedinaccio solo #SerieA questo weekend! #Pisa #Sassuolo #Napoli #Fiorentina #Como #Atalanta #Parma #Juventus #Udinese #Roma x.com