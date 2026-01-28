Giovane disavventura per il nuovo acquisto del Napoli | Non è il mio numero

Un giovane calciatore brasiliano appena arrivato al Napoli ha vissuto una brutta esperienza. Durante una sessione di allenamento, si è accorto che la maglia che gli avevano consegnato non era quella giusta. Ha provato a cambiare, ma si è reso conto che il numero sulla maglia non corrispondeva al suo. Una piccola disavventura che ha creato qualche caos nello spogliatoio, prima di trovare una soluzione.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Giovane ha voluto chiarire la situazione in modo diretto, invitando tutti a fare attenzione. “Non è il mio numero, non rispondete”, ha scritto il calciatore, spiegando che alcune persone stanno ricevendo messaggi da un’utenza che si spaccia per sua. L’obiettivo del suo intervento è stato quello di evitare equivoci e possibili truffe ai danni dei tifosi o di altri utenti. Non è la prima volta che personaggi pubblici finiscono nel mirino di chi utilizza nomi e immagini famose per creare falsi profili o contatti ingannevoli. In molti casi, questi tentativi servono a ottenere informazioni personali o a creare situazioni poco chiare, soprattutto sulle app di messaggistica più diffuse.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Giovane Calciatore

Il Napoli è attivo nel mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al mercato di gennaio con un nuovo acquisto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giovane Calciatore

Argomenti discussi: Giovane vittima di una truffa: la denuncia del giocatore sui social – LA FOTO; Achille Costacurta: Sono stato truffato in Australia, poi lo stop ai social e il ritiro in India; PIZZOLI, INVESTITI DA UN’AUTO: PAURA PER GIOVANE COPPIA; Disavventura per Giovane, il brasiliano denuncia: Non è il mio numero, non rispondete.

Giovane, disavventura per il nuovo acquisto del Napoli: Non è il mio numeroUna spiacevole disavventura ha coinvolto Giovane, giovane calciatore brasiliano recentemente arrivato al Napoli. Il giocatore ha raccontato sui social di ... dailynews24.it

Disavventura per Giovane, il brasiliano denuncia: Non è il mio numero, non rispondeteGiovane è l'ultimo nuovo acquisto del Napoli per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il calciatore ha già esordito nella gara contro la Juventus, ma non potrà essere utilizzato nella gara di Champion ... msn.com

Disavventura per Giovane, il nuovo acquisto del Napoli Il calciatore tramite le sue storie Instagram ha avvertito familiari e conoscenti di non rispondere a nessuna persona che si fingesse lui attraverso un numero whatspp Scarica l’app di Napolità (link in - facebook.com facebook

Piccolo inconveniente per il nuovo attaccante del Napoli, #Giovane, la denuncia del calciatore brasiliano tramite Instagram. x.com