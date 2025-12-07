Poco prima del fischio d’inizio della sfida, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando tra le altre cose anche di calciomercato. Importanti le dichiarazioni da parte dell’uomo mercato azzurro, che ha lanciato messaggi importanti anche sulla partita stessa. Giovanni Manna parla a DAZN – spazionapoli.it News SSC Napoli: l’intervista di Giovanni Manna. Di seguito, le parole di Giovanni Manna prima del match tra il suo Napoli e la Juventus: “È importante dare continuità, questo è il terzo scontro diretto consecutivo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juventus è stata cucita sulla pelle per vincere, quella del Napoli è stata cucita sulla pelle per sognare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nuovo annuncio di Manna sul mercato: lo ha detto prima di Napoli – Juve!