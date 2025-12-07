Nuovo annuncio di Manna sul mercato | lo ha detto prima di Napoli – Juve!
Poco prima del fischio d’inizio della sfida, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando tra le altre cose anche di calciomercato. Importanti le dichiarazioni da parte dell’uomo mercato azzurro, che ha lanciato messaggi importanti anche sulla partita stessa. Giovanni Manna parla a DAZN – spazionapoli.it News SSC Napoli: l’intervista di Giovanni Manna. Di seguito, le parole di Giovanni Manna prima del match tra il suo Napoli e la Juventus: “È importante dare continuità, questo è il terzo scontro diretto consecutivo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juventus è stata cucita sulla pelle per vincere, quella del Napoli è stata cucita sulla pelle per sognare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo raid USa contro i narcos venezuelani: l'annuncio di Trump
“Un nuovo giorno festivo in Italia”. L’annuncio a sorpresa, la data da segnare in rosso
Svolta clamorosa nel caso Garlasco: il nuovo annuncio di Gianluigi Nuzzi
NUOVO GP DI F1 IN ITALIA: l'annuncio del presidente è da sogno - facebook.com Vai su Facebook
Primo acquisto Napoli: l’annuncio in diretta del ds Manna - Il ds Manna non vede l'ora di accontentare Antonio Conte: la verità ... Si legge su calciomercatonews.com
Mercato Caramanico, i commercianti non vogliono il nuovo stadio del Napoli a Poggioreale - Rivolta dei commercianti del mercato comunale Caramanico contro l'ipotesi di costruire il nuovo stadio del Calcio Napoli a Poggioreale. Segnala fanpage.it
Avviati i contatti per Mainoo: Manna vuole chiudere in fretta - Con gli infortuni di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, ai quali si è aggiunto nei giorni scorsi Billy Gilmour, ... Da msn.com