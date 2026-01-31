Il Napoli torna a vincere contro la Fiorentina ma perde Di Lorenzo per infortunio

Il Napoli ha battuto la Fiorentina 2-1, tornando alla vittoria dopo un periodo difficile. La squadra di Antonio Conte ha mostrato carattere e determinazione, ma nel corso della partita ha perso Di Lorenzo per infortunio. Ora la squadra dovrà fare i conti con questa assenza e prepararsi alla prossima sfida.

La squadra di Antonio Conte supera 2-1 la Fiorentina e interrompe un periodo complicato tra campionato ed Europa. Vergara e Gutierrez firmano il successo, ma l'uscita in barella di Di Lorenzo preoccupa in vista del finale di stagione. Il Napoli torna al successo in Serie A battendo 2-1 la Fiorentina allo stadio Maradona. Un risultato importante per la squadra di Antonio Conte, che si lascia alle spalle l'eliminazione dalla Champions League e il pesante ko subito contro la Juventus, ritrovando continuità in campionato. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina e torna terzo, ma perde Di Lorenzo: rottura del crociatoVergara lanciato da Meret firma il suo primo gol in serie A e nella ripresa fornisce l'assist a Gutierrez per il raddoppio: il Napoli torna a -1 dal Milan (impegnato martedì a Bologna)

