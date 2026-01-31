Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa il campionato è ancora lungo

Il Napoli non ha mollato e vuole dimostrarlo ai suoi tifosi. Dopo la sconfitta in Europa, i supporter partenopei sono tornati a cantare e a sostenere la squadra, ricordando che in Italia il campionato è ancora aperto. Quattro giorni dopo la delusione in Francia, il Napoli ha battuto il Torino 3-1, mostrando orgoglio e determinazione. I tifosi più anziani, con i capelli bianchi, non dimenticano quel match contro il Torino e vogliono credere ancora nella corsa allo scudetto.

I tifosi con i capelli bianchi ricorderanno Napoli-Torino 3-1 quattro giorni dopo l'eliminazione in Europa a Tolosa con rigore sbagliato da Maradona. Non vi diciamo come finì quel campionato. Vi diciamo che questo è il Napoli No Euro. Che non molla. Ricorda a sé e agli altri che la stagione è ancora lunga. Gioca molto bene la prima mezz'ora. Perde l'ennesimo calciatore per infortunio (Di Lorenzo). Soffre e difende la vittoria fino alla fine. Ritrova le parate di Meret. Si gode la crescita di Vergara che segna ancora ma non solo: corre, recupera, lotta, prende botte.

