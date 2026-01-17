L’app cinese che controlla se sei ancora vivo conquista il mondo | cosa ci dice sulla solitudine

Un’app cinese che monitora la presenza degli utenti, richiedendo un semplice gesto ogni due giorni, sta attirando attenzione globale. La sua funzione è quella di assicurare che qualcuno venga avvisato in caso di inattività improvvisa. Questo strumento riflette le tematiche legate alla solitudine e alla necessità di un controllo costante, sollevando interrogativi sui limiti della privacy e sul ruolo della tecnologia nel supporto alle persone più isolate.

Un fantasmino verde sullo schermo dello smartphone. Un pulsante da premere ogni due giorni. E la promessa che qualcuno verrà avvisato se improvvisamente smetterai di dare notizie. Non è fantascienza distopica, ma la realtà quotidiana di milioni di giovani cinesi che hanno trasformato Are You Dead? nell’applicazione a pagamento più scaricata del paese. Il nome è brutalmente diretto, quasi provocatorio. Eppure dietro quella domanda – “Sei morto?” – si nasconde una delle emergenze sociali più inquietanti dell’Asia contemporanea: l’isolamento estremo di un’intera generazione. Quando la tecnologia diventa l’ultima rete di sicurezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

