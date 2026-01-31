Il ministro Musumeci | Firmata l' ordinanza di Protezione civile ma è già protesta da Sud chiama Nord

Il ministro Musumeci annuncia di aver firmato l’ordinanza di Protezione civile per il ciclone e la frana di Niscemi. La notizia arriva mentre cresce la protesta tra le regioni del Sud, che chiedono più attenzione e interventi concreti. La firma ufficiale è arrivata, ma le reazioni non si sono fatte attendere.

Sulla sua pagina facebook il post dell'ex presidente della Regione in attesa dei dati ufficiali del Consiglio dei Ministri. Saranno sospesi i mutui a famiglie e imprese. Intanto Cateno De Luca sollecita i sindaci alla mobilitazione Il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci sulla sua pagina facebook scrive che su ciclone e frana di Niscemi è stata firmata l'ordinanza di Protezione civile. Non si conoscono ancora nel dettaglio i provvedimenti tranne la sospensione di mutui per famiglie e imprese evacuate come titola IlSole24ore. In attesa delle cifre ufficiali il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca sui dati delle misure economiche a sostegno di comuni e privati colpiti dal ciclone Harry annuncia proteste.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La frana di Niscemi ha scatenato le polemiche.

