Maltempo instabilità da Nord a Sud | l’allerta della Protezione Civile
Allerta gialla per maltempo, domani, in nove regioni italiane. “L’instabilità causata dalla perturbazione di origine atlantica in transito sul Mediterraneo occidentale – si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile – continuerà a interessare, anche nella giornata di domani martedì 23 dicembre, le regioni del Nord-Ovest, portando precipitazioni nevose fino a quote alto collinari o di bassa montagna sul Piemonte centro-meridionale e sull’entroterra ligure di ponente. Gli effetti della perturbazione tenderanno però a estendersi nel corso della giornata a tutto il Centro-Sud, in particolare ai settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e a quelli meridionali della Puglia, portando piogge o temporali sparsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
