Frana Niscemi Musumeci protesta e Vianello lo attacca | Ministro da 3 anni è stato presidente della Sicilia

La frana di Niscemi ha scatenato le polemiche. Nello Musumeci, che è anche ex presidente della Sicilia, è stato criticato con forza dal giornalista Andrea Vianello. Quest’ultimo ha ricordato che Musumeci è ministro da tre anni, ma non ha ancora risolto i problemi legati alle frane nel territorio. La discussione si è accesa sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre la gente chiede risposte e interventi concreti.

La frana di Niscemi, che ha causato lo sfollamento di circa 1.500 persone e l’evacuazione di interi isolati, alimenta lo scontro politico. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ammette che si tratta di una “sciagura annunciata”, dal momento che le criticità del territorio erano note da decenni. Il giornalista Andrea Vianello, storico volto Rai, punta il dito contro la politica e, in particolare, proprio contro il siciliano Musumeci. Frana a Niscemi, Andrea Vianello contro Nello Musumeci Nello Musumeci e la "sciagura annunciata" a Niscemi Frana di Niscemi, il giallo delle segnalazioni Mutui sospesi a Niscemi Matteo Renzi contro Nello Musumeci Frana a Niscemi, Andrea Vianello contro Nello Musumeci “Si doveva fare qualcosa in passato per Niscemi, protesta con veemenza il ministro del sud Musumeci, che è ministro da tre anni e che è stato Presidente della Sicilia per cinque anni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Frana Niscemi, Musumeci protesta e Vianello lo attacca: "Ministro da 3 anni, è stato presidente della Sicilia" Approfondimenti su Niscemi Frana Frana a Niscemi, il ministro Musumeci annuncia lo stop alle rate per i mutui La frana a Niscemi preoccupa da giorni. Frana a Niscemi, il ministro Musumeci: "Stop alle rate dei mutui" | Fitto: "Massimo impegno e sostegno dell'Ue" Il ministro Musumeci ha annunciato che le famiglie colpite dalla frana a Niscemi non dovranno più pagare le rate dei mutui. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Le immagini di un drone mentre riprendono la frana che avanza e che sta minacciando il centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Visibile anche il crollo dal vivo di una nuova porzione di terreno e di parte di una casa. Segui tutti gli aggiornament; Ciclone Harry e frana a Niscemi: Meloni in Sicilia rassicura e risponde alle polemiche; Evacuate 500 persone per frana a Niscemi, aperta solo una strada; Mentre Niscemi crolla Salvini pensa solo al Ponte sullo Stretto. Frana Niscemi, Musumeci protesta e Vianello lo attacca: Ministro da 3 anni, è stato presidente della SiciliaDopo la frana di Niscemi il giornalista Andrea Vianello si scaglia contro il ministro Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana ... virgilio.it Niscemi, pioggia, boati, e paura: la frana scivola ancora. Musumeci: stop alle rate per i mutuiSi teme che la zona rossa venga estesa e il numero degli sfollati possa aumentare. Oggi in arrivo il genio militare ... quotidiano.net Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com FRANE E DISSESTO La frana di Niscemi ha riacceso i riflettori su una questione che non è mai davvero sparita: il dissesto idrogeologico. Non è un’emergenza improvvisa, ma un problema strutturale che torna a farsi sentire ogni volta che il territorio cede. Ne - facebook.com facebook

