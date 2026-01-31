Fatica editoriale | tre milioni di copie cancellate in un anno di crisi per il settore librario

Nel 2025 il settore librario italiano ha vissuto un calo senza precedenti. In un solo anno, sono state cancellate oltre tre milioni di copie, tra quelle non vendute o ritirate dal mercato. La crisi colpisce duro, e il settore fa fatica a trovare una via d’uscita.

Il mercato del libro in Italia ha registrato nel 2025 un calo storico, con oltre tre milioni di copie stampate non vendute o ritirate dal mercato, segnando un punto di svolta per un settore già segnato da anni di contrazione. Il dato, reso noto durante la Scuola per Librai di Venezia, evidenzia come per la prima volta negli ultimi cinque anni il volume di libri a stampa acquistati nei canali tradizionali – librerie fisiche, grandi magazzini, e-commerce – sia sceso sotto la soglia dei 100 milioni di unità. L'analisi, condotta dall'Aie (Associazione Italiana Editori), mette in luce una contrazione significativa che non riguarda solo il settore indipendente, ma tocca anche le piccole case editrici e le librerie locali, spesso incapaci di resistere alle dinamiche del mercato digitale e della concentrazione dei grandi gruppi.

