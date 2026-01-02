Il mercato automobilistico italiano registra un calo del 2,1% nel 2025, con un totale di circa 1,53 milioni di veicoli venduti. Nonostante un modesto recupero a dicembre, la tendenza negativa evidenzia una fase di difficoltà persistente, riflettendo sfide strutturali e cambiamenti nelle dinamiche di consumo nel settore.

Il mercato dell’ auto in Italia chiude il 2025 in territorio negativo, confermando una difficoltà ormai strutturale che neppure il timido rimbalzo di dicembre riesce a mascherare. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ultimo mese dell’anno sono state immatricolate 108.075 autovetture, il 2,2% in più rispetto a dicembre 2024. Un risultato che però non basta a risollevare il consuntivo annuale, fermo a 1.525.722 unità ( -2,1% ), ancora lontanissimo sia dai livelli pre-pandemia sia dai picchi storici del mercato italiano. Un dato che per Federauto è la conseguenza diretta di scelte politiche sbagliate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, il mercato italiano arretra ancora: -2,1%. Il 2025 si chiude sotto quota 1,53 milioni

Leggi anche: Automotive, lo studio AlixPartners: “Arretra il mercato europeo, avanzano i costruttori cinesi e nel 2030 raggiungeranno quota 13%”

Leggi anche: Woman ancora a quota zero. Il Como la chiude nel primo tempo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mercato auto Europa 2025, crescita fragile, come va l’elettrico; Immatricolazioni auto Ue: boom di Byd (+220%) a novembre, Stellantis arretra.

MERCATO AUTO ITALIA A NOVEMBRE 2025 SEGNA – 2,4 %; IN PROVINCIA DI FOGGIA IMMATRICOLATE 384 VETTURE. I MARCHI PIU’ APPREZZATI: TOYOTA, FIAT E DACIA #toyota #fiat #dacia #mercatoautofoggia #immatricolazionifoggia #dauniac - facebook.com facebook

Intelligenza artificiale entra in auto. Il mercato globale vale 17 mld: il caso Bosch.I servizi di IA nelle auto avrà un valore di 17 mldi di euro entro il 2030. Il colosso europeo Bosch la sta implementando nel sistema digitale delle auto x.com