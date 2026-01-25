Truffa della Ferrari | rivenditore nei guai

Un rivenditore di auto di Reggio Emilia si trova coinvolto in una vicenda di truffa, dopo aver venduto a un cliente una Ferrari con caratteristiche diverse da quelle promosse. In particolare, il colore inizialmente garantito come “rosso corsa” risultava essere un grigio argento. La vicenda mette in evidenza i rischi e le problematiche legate alle transazioni di veicoli di alta gamma.

Reggio Emilia, 26 gennaio 2026 – Compra una Ferrari, ma finisce vittima di una truffa: il colore originario non era l’iconico “rosso corsa” del cavallino rampante, ma un grigio argento. I carabinieri della stazione di Macerata, in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, hanno condotto una serie di indagini che hanno consentito di individuare e identificare un uomo di 42 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, ritenuto responsabile della truffa ai danni di un 64enne maceratese. Secondo quanto ricostruito dai militari marchigiani, il 42enne, titolare di un autosalone nella provincia di Reggio Emilia, nell’anno 2023, aveva venduto al 64enne una Ferrari F430 di colore rosso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Sono il commissario, sua figlia è nei guai”. La truffa della cauzione a un’anziana che versa 40mila euroUna truffa basata sulla richiesta di cauzione ha coinvolto un’anziana donna di Gallipoli, in provincia di Lecce.

F1, Williams nei guai: niente test, problema anche per FerrariLa Williams non parteciperà ai test di Barcellona a causa di ritardi nella produzione, rappresentando un primo ostacolo per il team inglese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati; Truffavano porta a porta centinaia di anziani. Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sogno; La banda della truffa 'porta a porta' che colpiva le donne anziane: col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da vip; Compra una Ferrari e viene truffato, il rosso non era originale.

Ferrari venduta come rossa ma era grigia: denunciato venditore per truffaVittima di questo raggiro un 64enne maceratese. Nei guai anche un 41enne per evasione I Carabinieri della Stazione di Macerata, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno condotto mirate ... youtvrs.it

Il rosso della Ferrari era un bluff, denunciato per truffa il titolare di un autosaloneIl bolide era stato riverniciato per coprire il colore grigio argento ... msn.com