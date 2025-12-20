Tentata estorsione e contatti illeciti con i detenuti nei guai tre persone

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 39enne e di un 33enne (già detenuti, rispettivamente, presso le. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tentata estorsione nel Napoletano, arrestate due persone

Leggi anche: Tentata estorsione con il metodo mafioso ai dipendenti del ristorante Giovannino, tre arresti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lazio, il presidente Lotito nel mirino: cinque indagati per tentata estorsione e minacce - Lazio, persone indagate per tentata estorsione e minacce al presidente Lotito: sequestri e perquisizioni nel corso dell’inchiesta. notizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.