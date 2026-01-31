Il ko della Vonn nella discesa che non si doveva correre

Ieri a Crans Montana, una gara di discesa è finita in tragedia. Sei atlete sono scese in pista, ma tre di loro sono finite a terra, rischiando grosso. La corsa non doveva nemmeno essere disputata, ma alla fine è andata così, con alcune atlete che hanno rischiato di farsi male seriamente.

Sei concorrenti, tre cadute. Non bisognava gareggiare. Per diverse ragioni. Almeno tre, quante, appunto, le atlete che ieri, sulla neve di Crans Montana hanno rischiato grosso. Primo: non c'erano né la visibilità né le condizioni adatte per via della nebbia e della fitta nevicata che ha avvolto il Vallese in queste ore. Sarebbe dovuto bastare questo a indurre il Circo Bianco a più miti consigli. Non basta? A 4 giorni dalle prove per le gare olimpiche, forse si doveva pensare che il calendario, per una volta, può dare spazio al riposo e non al rischio. E infine: oggi sarà un mese esatto dalla tragedia di Crans Montana.

