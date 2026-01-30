A Crans Montana la discesa di sci è stata cancellata dopo poche partenze. La pista si è rivelata troppo pericolosa, con tre cadute che hanno spinto gli organizzatori a fermare la gara. La decisione è arrivata subito dopo le prime sei partenze, lasciando gli atleti senza un risultato ufficiale. La località svizzera, ancora segnata dalla tragedia di Capodanno, ha vissuto un episodio sorprendente e rischioso. Intanto, Lindsey Vonn si è infortunata a una settimana dalle Olimpiadi.

Incredibile quanto successo a Crans Montana. Nella località svizzera ancora segnata dalla tragedia di Capodanno, in cui si è disceso comunque di disputare una gara di Coppa del Mondo del sci, la discesa è stata annullata dopo le prime sei partenze perché è troppo pericolosa. Su sei atlete, infatti, tre sono cadute. Tra loro anche la 41enne Lindsey Vonn, che ora rischia un infortunio proprio a una settimana dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: la discesa libera femminile dei Giochi è in programma l’ 8 febbraio. Oltre a Vonn, anche la norvegese Marte Monsen potrebbe aver compromesso l’Olimpiade: la sua caduta è stata la più brutale, ha anche perso il casco ed è stata portata via in toboga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Follia Crans Montana, la discesa è troppo pericolosa: tre cadute e gara annullata. Vonn ko a una settimana dalle Olimpiadi

Approfondimenti su Crans Montana Discesa

A Crans Montana, la discesa di Coppa del Mondo di sci è stata cancellata dopo soli sei partenti.

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crans Montana Discesa

Argomenti discussi: Svizzera. Crans-Montana, Ingroia: Ci sono gli estremi per l’omicidio volontario. La cauzione accettata per Morettì è assurda; Viva Giuliano e viva i foglianti, fonti di idee, follia e ottimismo!; Lanterna Azzurra, altro grido di dolore: Noi dimenticati dalle istituzioni; Giovanni Franzoni è solo il quarto italiano a vincere la discesa di Kitzbuehel! Paris resta il maggior collezionista.

La follia dell’uomo: Mauro Corona sbotta su Crans-Montana e i MorettiLa strage di Capodanno di Crans-Montana, le responsabilità dei coniugi Moretti e non solo. Il commento di Mauro Corona. newsmondo.it

Crans Montana, fiaccole accese in bocca ai clienti: le foto cancellate smentiscono la titolare del ConstellationImmagini cancellate dai social del locale mostrano un uso pericoloso delle fontane magiche che hanno causato il rogo con 40 morti ... ilfattoquotidiano.it

Tanta Salute. . "Una follia dopo Crans-Montana", hanno urlato molti dei ragazzi presenti in questo locale, dove un gruppo di ragazzi ha acceso delle candele pirotecniche scatenando un inizio di incendio. La tragedia, infatti, è stata solo sfiorata ma il danno pot - facebook.com facebook

Le candele pirotecniche provocano un incendio a Madrid: «Una follia usarle dopo Crans-Montana» x.com