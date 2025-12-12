Lindsey Vonn nella storia | a 41 anni vince la discesa libera di St Moritz Goggia quarta

Lindsey Vonn, a 41 anni, dimostra ancora il suo talento vincendo la discesa libera di St. Moritz sulla storica pista Corviglia. Con un tempo di 1'29

Straordinaria Lindsey Vonn. Oggi, venerdì 12 dicembre, la campionessa americana, 41 anni, ha vinto la discesa libera a St Moritz sulla mitica pista Corviglia, con il tempo di 1'29"63.L'americana, che firma un successo storico e da record, è tornata a gareggiare un anno fa dopo un ritiro di 5 anni. 🔗 Leggi su Today.it