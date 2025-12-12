Lindsey Vonn nella storia | a 41 anni vince la discesa libera di St Moritz Goggia quarta
Straordinaria Lindsey Vonn. Oggi, venerdì 12 dicembre, la campionessa americana, 41 anni, ha vinto la discesa libera a St Moritz sulla mitica pista Corviglia, con il tempo di 1'29"63.L'americana, che firma un successo storico e da record, è tornata a gareggiare un anno fa dopo un ritiro di 5 anni. 🔗 Leggi su Today.it
