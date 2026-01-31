Il greggio cede a Wall Street scendendo sotto la soglia dei 65 dollari per barile

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del petrolio continua a scendere sui mercati di Wall Street. Questa mattina, il barile è sceso sotto i 65 dollari, livello che non si vedeva da mesi. La caduta si è verificata in modo rapido e ha colpito i trader di tutto il mondo. Gli analisti osservano con attenzione le ragioni di questa discesa, che potrebbe influenzare i prezzi dei carburanti nei prossimi giorni.

Il prezzo del greggio ha registrato una flessione significativa a Wall Street, scendendo sotto la soglia dei 65 dollari al barile per la prima volta da diversi mesi. Il greggio Brent ha chiuso a 64,99 dollari, segnando un calo rispetto ai livelli precedenti e alimentando preoccupazioni tra gli operatori del mercato energetico. La diminuzione è stata spinta da una combinazione di fattori macroeconomici e di segnali provenienti dal settore industriale. L’indice del settore manifatturiero negli Stati Uniti ha mostrato un calo più marcato del previsto, suggerendo una possibile contrazione della domanda energetica nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

il greggio cede a wall street scendendo sotto la soglia dei 65 dollari per barile

© Ameve.eu - Il greggio cede a Wall Street, scendendo sotto la soglia dei 65 dollari per barile

Approfondimenti su Wall Street Greggio

Prezzo del greggio in flessione, Brent scende sotto la soglia dei 70 dollari.

Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto i 70 dollari per la prima volta da mesi.

Wall Street traballa sotto il peso dell’Ai

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Wall Street Greggio

Argomenti discussi: Borsa: nuove minacce Trump pesano sull'Europa, a Milano (-0,8%) corrono Mps-Mediobanca; Borsa: Europa amplia il calo, future Usa in rosso; Piazza Affari in calo: Ftse Mib scende con Stellantis e petroliferi in difficoltà; Borsa: Europa debole, pesa Lvmh, sprint di Stm, Milano -0,65%.

Il greggio di Putin. I trucchi antisanzioni del magnate indiano Lakshmi MIttalFalsificazione dei documenti commerciali, uso di petroliere della flotta-ombra russa, trasbordi in mare aperto da nave a nave (ship-to-ship) spesso sotto il naso dell'Ue come nei pressi di Gibilterra, ... huffingtonpost.it

Il prezzo del petrolio in caduta libera, il WTI cede il 4%(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il prezzo del petrolio in caduta libera, dopo che le parole di Donald Trump hanno allontanato l'ipotesi di un attacco in Iran. Sale del 3,7% il gas che supera la soglia dei 3 ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.