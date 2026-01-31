Il prezzo del petrolio continua a scendere sui mercati di Wall Street. Questa mattina, il barile è sceso sotto i 65 dollari, livello che non si vedeva da mesi. La caduta si è verificata in modo rapido e ha colpito i trader di tutto il mondo. Gli analisti osservano con attenzione le ragioni di questa discesa, che potrebbe influenzare i prezzi dei carburanti nei prossimi giorni.

Il prezzo del greggio ha registrato una flessione significativa a Wall Street, scendendo sotto la soglia dei 65 dollari al barile per la prima volta da diversi mesi. Il greggio Brent ha chiuso a 64,99 dollari, segnando un calo rispetto ai livelli precedenti e alimentando preoccupazioni tra gli operatori del mercato energetico. La diminuzione è stata spinta da una combinazione di fattori macroeconomici e di segnali provenienti dal settore industriale. L’indice del settore manifatturiero negli Stati Uniti ha mostrato un calo più marcato del previsto, suggerendo una possibile contrazione della domanda energetica nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il greggio cede a Wall Street, scendendo sotto la soglia dei 65 dollari per barile

Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto i 70 dollari per la prima volta da mesi.

