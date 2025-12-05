Guillermo del Toro | Sono un grande fan della morte non vedo l' ora che arrivi la mia ora

Intervenuto in occasione del Marrakech Film Festival, il regista messicano ha parlato del suo rapporto con la morte, confessando di trovarsi perfettamente in pace con l'idea di morire un giorno L'ultima opera di Guillermo del Toro tratta, sotto molti aspetti, della nascita. Tuttavia, durante un discorso tenuto al Marrakech Film Festival in Marocco, il regista di Frankenstein ha rivolto la sua attenzione al tema della morte. "Perché dovreste voler vivere più a lungo?", ha chiesto alla folla di partecipanti al festival, giornalisti e studenti di cinema. "Sono un grande fan della morte. Penso che la morte sia davvero una cosa positiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Guillermo del Toro: "Sono un grande fan della morte, non vedo l'ora che arrivi la mia ora"

