Il Psi di Craxi | a Spazio Cultura la presentazione del libro di Saro Freni

La presentazione del libro di Saro Freni si terrà a Palermo, il 2 febbraio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione. L’opera analizza il periodo 1976-1987, evidenziando la crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo, offrendo uno sguardo approfondito su un’epoca cruciale della storia politica italiana.

Venerdì 23 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato,

