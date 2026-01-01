Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta analizzando oltre cinque milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Questa attività fa parte di un’indagine approfondita su eventuali illeciti e connessioni legate al caso. L’esame dei fascicoli rappresenta un passo importante per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire trasparenza nel procedimento giudiziario.

Sembra che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stia esaminando oltre cinque milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. La cifra rappresenta un significativo ampliamento rispetto alle stime precedenti, basate su calcoli che si fondano su trecento gigabyte di dati, documenti, video, fotografie e file audio. Tutto il materiale è conservato negli archivi dell’ FBI, e fa riferimento alle indagini in corso in Florida e a New York. Il numero di documenti che i procuratori del Dipartimento di Giustizia stanno ancora passando al setaccio, prima della pubblicazione, è elevatissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe esaminando oltre cinque milioni di pagine di fascicoli su Epstein

Leggi anche: Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia americano ripubblica 119 pagine senza omissis

Leggi anche: Usa, il dipartimento di Giustizia pubblica la prima parte degli “Epstein files”: individuate oltre 1200 vittime del finanziere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Epstein, Trump 8 volte sul suo jet: rilasciati 11mila nuovi documenti; Epstein file, il Dipartimento di Giustizia Usa rimanda la pubblicazione di altri documenti; Epstein, il dipartimento di Giustizia rilascia oltre 11mila nuovi file: Trump 8 volte sul suo jet; Diffusi altri documenti su Epstein: «Anche il nostro presidente ama le giovani donne».

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe esaminando oltre cinque milioni di pagine di fascicoli su Epstein - La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di essere stato informato dai procuratori federali di Manhattan e dall’FBI di aver scoperto più di un milione di documenti in più. msn.com