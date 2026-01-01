Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbe esaminando oltre cinque milioni di pagine di fascicoli su Epstein
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta analizzando oltre cinque milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. Questa attività fa parte di un’indagine approfondita su eventuali illeciti e connessioni legate al caso. L’esame dei fascicoli rappresenta un passo importante per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire trasparenza nel procedimento giudiziario.
Sembra che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stia esaminando oltre cinque milioni di pagine di documenti relativi a Jeffrey Epstein. La cifra rappresenta un significativo ampliamento rispetto alle stime precedenti, basate su calcoli che si fondano su trecento gigabyte di dati, documenti, video, fotografie e file audio. Tutto il materiale è conservato negli archivi dell’ FBI, e fa riferimento alle indagini in corso in Florida e a New York. Il numero di documenti che i procuratori del Dipartimento di Giustizia stanno ancora passando al setaccio, prima della pubblicazione, è elevatissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di essere stato informato dai procuratori federali di Manhattan e dall'FBI di aver scoperto più di un milione di documenti in più.
