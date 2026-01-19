Donzelli prende in giro Renzi | Parole su Meloni? Lui guidava il primo partito d’Italia oggi fatica a guidare l’ultimo

Donzelli commenta le recenti dichiarazioni di Renzi, sottolineando come le sue parole siano influenzate da astio e difficoltà politiche. Ricorda che Renzi guidava il primo partito italiano, mentre ora si trova in una posizione più complessa, evidenziando le differenze di ruolo e influenza tra passato e presente. Un’osservazione che invita a riflettere sul contesto politico attuale e sui cambiamenti avvenuti nel panorama nazionale.

"Le parole di Renzi? Sono dettate da astio e difficoltà politiche, comprendo chi guidava il primo partito d'Italia e oggi fatica a guidare l'ultimo ". Lo ha detto Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, fuori da Montecitorio, commentando le dichiarazioni del leader di Italia viva, che sabato scorso ha (ri)lanciato un progetto intitolato "casa riformista" per, tra le altre cose, "mandare al Quirinale uno normale". In contrapposizione all'ipotesi che al Colle possa puntare Giorgia Meloni dopo le elezioni del 2027.

