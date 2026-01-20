Vannacci studia il manuale Renzi L’ira del Carroccio

Il generale va contro il segretario leghista e non si perde neppure una dichiarazione dell'ex premier, secondo cui per superare Meloni occorre sgretolarla da destra. Si mimetizza in associazioni e ha truppe che le aprono a suo sostegno. Tosi, ex sindaco di Verona, venne cacciato per molto meno Vannacci come Grillo. In attesa di fare il suo partito, si inventa il comizio a teatro (e a pagamento) Meloni per Kyiv. Anche Salvini vota la risoluzione "militare". Vannacci scaricato. Sinistra spaccata sull'Iran Salvini faccia il Capitano: metta Vannacci a riposo. Chi è il vero colonnello di Vannacci, chi gli suggerisce la migliore strategia? Andate a rileggere le dichiarazioni di Matteo Renzi e capirete. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vannacci, il generale senza truppe. Il sit-in contro Kyiv è un flop e nel Carroccio se la ridonoIl sit-in organizzato dal generale Vannacci contro il decreto Ucraina ha avuto scarso successo, con solo nove partecipanti.

Lega, Forza Italia e il “furto” di deputati: quattro hanno lasciato il Carroccio, ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini. «Frequentano le cene del Carroccio»Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni spostamenti tra i deputati di Lega e Forza Italia, con quattro che hanno lasciato il Carroccio e altri dieci che si sarebbero avvicinati a Salvini.

