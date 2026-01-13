Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ricorda il marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. In un messaggio sui social, Susy ha condiviso come la sua assenza continui a essere presente nella quotidianità, confessando di cercarlo ancora, nonostante il tempo trascorso. Un ricordo intimo che testimonia il dolore e la costante presenza della memoria di Salvatore nella vita di Susy.

"La tua assenza è costante, in quei momenti istintivamente mi volto ancora cercandoti", è il messaggio che l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ha pubblicato sui social e ha dedicato al marito Salvatore Raciti. L'uomo è morto all'improvviso a 41 anni lo scorsao dicembre, colto da un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni

Leggi anche: Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni; Tragedia per Susy Fuccillo: morto il marito e padre di tre figlie.

Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore, morto all’improvviso a 41 anni: “Mi volto ancora cercandoti” - "La tua assenza è costante, in quei momenti istintivamente mi volto ancora cercandoti", è il messaggio che l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ... fanpage.it