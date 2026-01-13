Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore morto all'improvviso a 41 anni | Mi volto ancora cercandoti
Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ricorda il marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. In un messaggio sui social, Susy ha condiviso come la sua assenza continui a essere presente nella quotidianità, confessando di cercarlo ancora, nonostante il tempo trascorso. Un ricordo intimo che testimonia il dolore e la costante presenza della memoria di Salvatore nella vita di Susy.
"La tua assenza è costante, in quei momenti istintivamente mi volto ancora cercandoti", è il messaggio che l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ha pubblicato sui social e ha dedicato al marito Salvatore Raciti. L'uomo è morto all'improvviso a 41 anni lo scorsao dicembre, colto da un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni
Leggi anche: Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni
Susy Fuccillo (ex Amici), grave lutto: morto il marito Salvatore Raciti per un malore improvviso. Aveva 41 anni; Tragedia per Susy Fuccillo: morto il marito e padre di tre figlie.
Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore, morto all’improvviso a 41 anni: “Mi volto ancora cercandoti” - "La tua assenza è costante, in quei momenti istintivamente mi volto ancora cercandoti", è il messaggio che l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ... fanpage.it
L’ex ballerina di Amici ricorda il marito Salvatore Raciti, stroncato da un malore improvviso a 41 anni, e condivide un… - L’ex ballerina di Amici ricorda il marito Salvatore Raciti, stroncato da un malore improvviso a 41 anni, e condivide un messaggio di dolore e amore sui ... novella2000.it
Amici di Maria De Filippi, morto a 41 anni il marito di Susy Fuccillo - Susy Fuccillo, ballerina di Amici di Maria de Filippi nell'edizione vinta da Marco Carta, ha perso il marito, Salvatore Raciti, a soli 41 anni. tg24.sky.it
La dolce dedica di Susy Fuccillo al marito recentemente scomparso Parole semplici, profonde, che arrivano dritte al cuore. Con una tenerezza che non ha bisogno di spiegazioni, Susy Fuccillo ha voluto ricordare l’uomo che ha amato, lasciando parlare l’am - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.