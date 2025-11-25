Messina ricorda il sacrificio del Brigadiere Salvatore Giuffrida Medaglia d’Oro al Valor Militare
Nel solco di una tradizione che si rinnova ogni anno, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno commemorato il sacrificio del Brigadiere Salvatore Giuffrida, assassinato il 23 novembre 1990 nei boschi di Cesarò durante un conflitto a fuoco. Per il suo coraggio e senso del dovere, il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
