Il centro di accoglienza di Ascoli festeggia i suoi primi 30 anni di attività. Da tre decenni, l’Istituto per gli Stranieri e la Migrazione offre servizi a favore degli stranieri e lavora per integrare meglio le comunità locali. Oggi, oltre a ricordare il passato, si guarda avanti per continuare a sostenere chi arriva e vive in città.

L’Istituto per gli Stranieri e la Migrazione di Ascoli Piceno celebra oggi i suoi primi trent’anni di attività, un traguardo che segna un decennio di impegno costante nel supporto agli stranieri residenti e nella promozione dell’integrazione sociale, culturale ed economica nel territorio. Fondata nel 1994, l’organizzazione ha operato per decenni come punto di riferimento fondamentale per chi arriva in Italia da paesi lontani, offrendo servizi di accoglienza, orientamento, formazione linguistica e supporto legale. Il centro, situato nel cuore della città marchigiana, è stato fin dal suo avvio un esempio di collaborazione tra istituzioni locali, enti no profit e volontariato, dimostrando come un’azione strutturata possa trasformare la gestione del fenomeno migratorio da problema a opportunità per la comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il centro di accoglienza di Ascoli celebra tre decenni di servizi a favore degli stranieri e della comunità locale

Approfondimenti su Ascoli Piceno

Opera Domani, progetto di Opera Education - AsLiCo, compie 30 anni nel 2026, raggiungendo la XXX edizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ascoli Piceno

Argomenti discussi: Pontassieve, trovati 50 pasti intatti nei campi vicino al centro di accoglienza; Rwanda – Il centro di accoglienza Don Bosco di Kigali adotta l'energia rinnovabile dotandosi di un nuovo impianto solare - ANS; Ex caserma Zanusso, revocata la gara: Il centro di accoglienza per migranti non è sicuro; Via il tendone dell'ex caserma Zanusso, prefabbricati per ospitare i migranti.

Ex caserma Zanusso, revocata la gara: «Il centro di accoglienza per migranti non è sicuro»ODERZO - Gravemente inadeguata. Sia a livello socio sanitario che di sicurezza, così come per la prevenzione degli incendi. È questo, in sintesi, ... ilgazzettino.it

Caserma Zanusso, nuovo bando per il centro di accoglienza straordinaria di 260 migranti: «Necessario rimettere a posto la struttura»ODERZO (TREVISO) - Verrà bandita una nuova gara per il centro di accoglienza straordinaria per migranti all'ex caserma Zanusso. Questo per dare una nuova logistica ... ilgazzettino.it

Prevenzione del rischio maremoto, riunione in Prefettura ad Ascoli. Al centro del confronto il Piano di comunicazione rivolto alle popolazioni costiere #ANSA - facebook.com facebook