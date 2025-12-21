Natale a Latina centro affollato | servizi speciali della Polizia Locale

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il Natale alle porte, il centro di Latina è sempre più frequentato. Migliaia, ogni giorno, le persone che visitano i mercatini e i negozi del centro, alla ricerca degli ultimi regalini. Tanti anche i pontini, e non soltanto, che approfittano della ruota panoramica di Piazza del Popolo per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

natale a latina centro affollato servizi speciali della polizia locale

© Latinatoday.it - Natale a Latina, centro affollato: servizi speciali della Polizia Locale

Leggi anche: In servizio tre nuovi agenti della polizia locale a Latina

Leggi anche: Riviera: servizi serali della polizia locale. Arriva anche l'agente di quartiere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Villaggio di Natale 2025 conquista Latina: grande partecipazione nel primo weekend - Grande successo per il primo weekend del Villaggio di Natale 2025 a Latina: affluenza straordinaria, attività per famiglie, collaborazione tra Comune e associazioni e un ricco programma di eventi fino ... latinaquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.